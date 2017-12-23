В Чехии растет число магазинов, закрытых в Сочельник

В этом году 24 декабря, в Сочельник, впервые будет закрыт Penny market. Не будут работать мебельные торговые центры IKEA, Kika, Sconto nábytek, магазин игрушек Hamleys и XXX Lutz.

При этом, как отмечают наблюдатели, еще 10 лет назад большинство сетевых магазинов 24 декабря было открыто до 16–17 ч.

Большая чать продуктовых супермаркетов в этом году планируют использовать установленное законом право торговать в Сочельник до 12 ч дня.

Напомним, что большинство крупных торговых центров будет закрыто 25, 26 декабря и 1 января в соответствии с законом, принятым в 2016 г., которым запрещается торговля в магазинах площадью более 200 м2. 31 декабря большинство таких магазинов будут работать до 17 ч.

Вечером Сочельника продукты питания можно приобрести в небольших магазинах, таких как Žabka, некоторых торговых точках сети Sklizeno и Billa stop&shop на автозаправочных станциях. Доставка из Интернет-магазинов в этот день также закончится раньше.