В Чехии растет число людей с игровой зависимостью

В Чешской Республике растет число людей с зависимостью от игровых автоматов, азартных игр в сети Интернет, а также ставок на тотализаторе. Профессиональные данные говорят о том, что число таких людей в Чехии может достигать 120 тысяч. Проблемы с азартными играми испытывает до миллиона чехов и чешек.

За минувший год люди в азартных играх проиграли 39,8 миллиарда крон (1,5 млрд. евро). Средняя задолженность игроков достигала 1,2 миллиона крон (45.300 евро). Об этом говорится в ежегодном сообщении по азартным играм за 2016 год, обнародованном Национальным центром наблюдения по наркотикам и иным зависимостям.

По исследованиям врачей, примерно десятую часть зависимых составляют дети и молодежь в возрасте до 18 лет. Значительно чаще в азартные игры играют мальчики, в основном они делают ставки в Интернет, девочки предпочитают лотереи. В сообщении также говорится, что лечение от данного вида зависимости в Чехии малодоступно.