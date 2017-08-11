В ЧР увеличивается число случаев, когда на имущество пенсионера накладывается арест в связи с невыполнением им взятых на себя финансовых обязательств. Согласно данным Управления социального обеспечения, на конец июня 2017 г. эта категория граждан составляла около 88 000 человек. Специалисты связывают это с тем, что пенсионеры нередко по просьбе своих родственников берут кредит, который затем не в состоянии погасить. В случае, когда долг вычитается из пенсии, в распоряжении должника должна оставаться сумма не ниже 6150 крон (236 евро).