В Чехии работают на 4 часа дольше, но получают на 70 процентов меньше, чем в Германии

Чехи проводят на рабочем месте гораздо больше времени, чем немцы, но их зарплаты ниже почти на 70 процентов. Эти данные опубликовал экономист Алеш Михл, который подготовил подробный отчет о состоянии рынка труда в ЧР по заказу компании Anect. По подсчетам Михла, жители Чехии трудятся на 14 процентов дольше, чем немцы, где рабочая неделя составляет примерно 35 часов. Несмотря на большее количество отработанных часов, средний оклад составляет 30 процентов от немецкой зарплаты.

Производительность труда в ЧР составляет 59 процентов, а производительность на одного работника – 77 процентов от уровня Германии. Вместе с тем, с точки зрения внедрения новых технологий Чешская Республика практически не отличается от западного соседа. Готовность чешских компаний перенимать технологические инновации находится на уровне 90 процентов от немецкого.