В Чехии проживает 10,6 миллионов человек

Антон Каймаков
12-12-2017
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Общая численность населения Чешской Республики за первые три квартала 2017 года увеличилась на 18 700 человек. В настоящее время, согласно статистике, в стране насчитывается 10 597 473 жителя. Как подчеркивают аналитики Чешского статистического управления, главную лепту в процесс увеличения населения Чехии внесли иностранцы – переселенцы из Украины, Словакии, Румынии и Болгарии.

Количество новорожденных превысило показатели смертности. До конца сентября в Чешской Республике родилось 85 669 детей. Скончалось 83 374 человека. За 9 месяцев 2017 года в страну переселилось 33 149 человек, а покинули рубежи Чехии 16 791. Прирост населения в результате миграции составил 16 358 человек.

Население Праги разрослось на 9 565 горожан. В настоящее время в чешской столице проживает 1 290 000 человек.

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