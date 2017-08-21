В Чехии проходят мероприятия, приуроченные к 49-летию вторжения стран Варшавского договора

Катерина Айзпурвит
21-08-2017
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21 августа в Чехии проходят мероприятия, приуроченные к вторжению в Чехословакию в 1968 г. войск стран Варшавского договора. В Праге, перед зданием «Чешского Радио» на Виногдадской ул., где 49 лет назад погибло несколько демонстрантов, проходит траурная церемония, посвященная памяти жертв оккупации, в которой принимают участие сотрудники радио, политики, представители мэрии и общественность.

На пражской Вацлавской площади зачитываются имена всех жертв вторжения и тех, кто погиб во время демонстраций протеста в 1969 г. Там также пройдут выступления музыкальных коллективов. Траурные церемонии проходят в Брно, Либереце и других городах.

 
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