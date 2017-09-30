В Чехии проходит День архитектуры

30 сентября и 1 октября в Чехии проходят мероприятия под названиям «День архитектуры», во время которых предоставляется возможность осматривать здания и другие объекты, обычно закрытые для посещения. Фестиваль приурочен к Международному дню архитектуры, который проводится в первый понедельник октября.

Поскольку в этом году «День архитектуры» проходят под названием «Вода, люди, города», организаторы сосредоточили внимание на объектах, связанных с водой. Посетители, интересующиеся архитектурой, могут посетить более 200 мероприятий в почти 70 городах и поселках Чехии.

Помимо экскурсий, в программе – путешествия по воде, велосипедные прогулки, лекции, кинопоказы, рассказы об архитектуре пражских набережных. Желающие могут посетить образовательный центр «Дом Воды» в Гулице.