В Чехии прошли массовые демонстрации студентов

Студенты более чем 200 ВУЗов и средних школ по всей Чешской Республике в четверг, 15 марта, в Международный день против жестокости полиции приняли участие в предупредительной забастовке в защиту общественных и конституционных ценностей. Ровно в полдень они вышли из школьных зданий на полчаса, чтобы выразить свое несогласие с отношением высшего политического руководства к конституции. В ряде городов также состоялись демонстрации и общественные дискуссии. Протест был поддержан некоторыми театрами.

В Праге студенты собрались сразу на нескольких местах, включая район Альбертов, Национальную техническую библиотеку в Праге-6 и площадь Уинстона Черчилля перед зданием Высшей школы экономики. Акции учащихся состоялись также в Брно, Пльзене, Градце Кралове, Оломоуце, Йиглаве и других городах.