В воскресенье синагоги и еврейские кладбища по всей Чешской Республике посетили тысячи гостей в рамках Дня памятников еврейской культуры. Люди могли осмотреть и те места, которые обычно бывают недоступны. Во время Второй мировой войны нацистами было уничтожено порядка 70 чехословацких синагог, еще 105 было разрушено во времена коммунистического режима. Программа по сохранению памятников еврейской культуры началась после 1989 года. Таким образом, удалось спасти 200 синагог и 370 кладбищ. Посетители смогли посетить синагоги в Босковицах и Микулове, а также в Лоштицах, Писеке, Рыхнове-над-Кнежной и в Полне. В Праге можно было за сниженную плату осмотреть Иерусалимскую синагогу и ее экспозиции.