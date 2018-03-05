В Чехии пройдут митинги протеста против назначения коммуниста Ондрачека главой парламентского комитета

Катерина Айзпурвит
05-03-2018
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В 11 городах Чехии запланировано проведение протестных акций против назначения Зденека Ондрачека главой Комитета по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка (GIBS).

Депутаты Нижней палаты чешского парламента лишь с пятой попытки и с перевесом в один голос одобрили кандидатуру Зденека Ондрачека от компартии, известного тем, что в 1989 г. он участвовал в разгоне студенческой демонстрации.

Участники протестных мероприятий намерены подписать петицию с требованием перевыборов председателя Комитета. По предварительным данным, в протестах примут участие десятки тысяч граждан, которые соберутся в Праге, Брно, Остраве, Оломоуце, Иглаве и других городах.

Накануне премьер в отставке Андрей Бабиш сообщил в своем Facebook, что намерен предложить отозвать Ондрачека с должности.

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