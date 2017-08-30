В Чехии продолжаются учения Ample Strike

За время проведения в 2017 году совместных учений ВВС стран НАТО и партнерских государств альянса, которое проходит в Чехии, пилоты осуществили более 100 учебных атак, проведя в воздухе десятки часов. В учениях принимают участие также стратегические бомбардировщики В-52 и В-1 воздушных сил США, которые дислоцированы в Великобритании.

С аэродромов Германии и Венгрии каждый день для выполнения заданий в рамках программы учений взлетают многоцелевые военные самолеты «Торнадо» и истребители Грипен. Всего в учениях Ample Strike, самых крупных, проводимых на территории Чешской Республики, принимают участие подразделения ВВС из 17 государств.