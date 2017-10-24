В Чехии продолжается внедрение стандарта DVB-T2

Чешская национальная компания České Radiokomunikace ввела в строй телевизионные передатчики стандарта DVB-T2 на передающих центрах Черна Гора и Лыса Гора. Их запуск позволил охватить вещанием в стандарте DVB-T2 83,1% жителей страны. К концу 2017 года данная цифра вырастет до 95%. Полный переход на DVB-T2 запланирован до 1 февраля 2021 года и обойдется стране в 1 млрд крон.

DVB-T2 (англ. Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) – это второе поколение европейского стандарта эфирного цифрового вещания, разработанное в рамках проекта DVB. Об официальном запуске телевещания в стандарте DVB-T2 было объявлено 1 марта. Благодаря этому ЧР станет одной из первых стран в Европейском Союзе, которые осуществят переход на новое поколение цифрового телевидения.