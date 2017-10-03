В Чехии прибавилось жителей, благодаря миграции

За последние пять лет население Чешской Республики увеличилось на 73.400 человек, главным образом, благодаря иностранцам. В 2016 году в Чехии проживало 10.578.820 жителей. С 2012 по 2017 годы в ЧР переехало 24.900 словаков, 5800 русских, 5400 немцев, 5300 румын a 4700 болгар. Украинцев прибыло 500 человек. Напротив, Чехию покинуло 1100 граждан Вьетнама. Уехало за рубеж и 6300 чехов.

Несмотря на то, что в последние годы рождается больше детей, популяция стареет. Средний возраст жителей Чехии в 2016 году составлял 42 года. Дети до 15 лет образуют 15,6% популяции, люди в возрасте свыше 65 лет – почти 19%. Увеличивается также число не состоящих в браке и разведенных, а практически половина детей рождается вне брака. Такие результаты представило во вторник на пресс-конференции Чешское статистическое управление.