В Чехии подорожали яблоки

Стоимость чешских яблок в сентябре 2017 г. оказалась самой высокой в истории. Согласно данным Чешского статистического управления, средняя цена, по которой производители продают один килограмм этих фруктов, достигла 13 крон 14 геллеров (0,5 евро). Соответственно выросла и цена яблок в розничной торговле.

Рост стоимости фруктов объясняется весенними морозами, которые нанесли большой урон урожаю яблок не только в Чехии, но и в других странах Европы, где также наблюдается их подорожание. Согласно оценке Союза производителей фруктов Чешской Республики, урожая 2017 г. будет ниже прошлогоднего на 25–30%.