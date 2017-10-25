В Чехии подорожали яблоки

Катерина Айзпурвит
25-10-2017
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Стоимость чешских яблок в сентябре 2017 г. оказалась самой высокой в истории. Согласно данным Чешского статистического управления, средняя цена, по которой производители продают один килограмм этих фруктов, достигла 13 крон 14 геллеров (0,5 евро). Соответственно выросла и цена яблок в розничной торговле.

Рост стоимости фруктов объясняется весенними морозами, которые нанесли большой урон урожаю яблок не только в Чехии, но и в других странах Европы, где также наблюдается их подорожание. Согласно оценке Союза производителей фруктов Чешской Республики, урожая 2017 г. будет ниже прошлогоднего на 25–30%.

 
 
 
 
 
 
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