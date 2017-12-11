В Чехии ожидается значительное усиление ветра

На востоке страны ожидается значительное усиление скорости ветра, которая на вершинах гор способна достигать 145 км/ч. Метеорологи предупреждают, что такой ветер может представлять серьезную опасность.

В начале недели в Моравии и Силезии ожидается резкое потепление, куда вместе с фронтом теплого воздуха направляется ураган Xanthos, который охватит регионы Есеники и Бескиды.

Сильный ветер заставил остановить канатную дорогу, служащую подъемником на самую высокую чешскую гору Снежка. Открытым для туристов остался только нижний участок трассы. Канатная дорога может работать при максимальной скорости ветра 60 км/ч.

В Моравско-Силезском краю под порывами ветра ломались деревья. С вечера воскресенья по понедельник пожарные выезжали на места происшествий более 130 раз.