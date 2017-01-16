Новости В Чехии отмечают День памяти Яна Палаха

16-01-2017 11:26 oбновлено | Катерина Айзпурвит

Премьер-министр и члены правительства возложили цветы на то место, где 48 лет назад студент Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. «Это очень важная часть нашей истории, о которой мы не должны забывать», – подчеркнул в своем выступлении Богуслав Соботка. Движение Bez komunistů.cz проводит брифинг перед Национальным музеем в Праге, где происходило это трагическое событие. В знак памяти студенты вузов и учащиеся старших классов проводят сегодня голодовку. Подвигу Яна Палаха посвящена выставка в храме св. Николая на пражской Староместской площади. Частью экспозиции, которая будет открыта для посетителей до 2 февраля 2016 г., станет показ документального фильма «Послание Яна Палаха».

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Прогноз погоды на вторник, 17 января 16-01-2017 12:28 oбновлено | Катерина Айзпурвит Во вторник, 17 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Днем температура воздуха составит от одного до пяти градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до –9 °C. Слабый северный ветер 2-5 м/с. Движение на дорогах Чехии по-прежнему будут затруднять снежные заносы. В городе Яблонец-над-Нисой, где за субботу и воскресенье выполо более 50 см снега, власти объявили режим стихийного бедствия.

Нигерийский торговец оружием инвестировал в недвижимость в Праге почти 2 млн евро 16-01-2017 11:58 | Катерина Айзпурвит Как сообщает портал Seznam Zprávy, 34-летний бизнесмен Хима Абубакар, в отношении которого в Нигерии проводится расследование в связи с продажей армии оружия по завышенным ценам, оказался инвестором, скупавшим квартиры в чешской столице. Кроме того, по данным Интернет-сайта, Абубакар также проводил в Праге переговоры, касавшиеся поставок оружия в Африку. Известно, что нигериец приобрел в жилом комплексе Dock пентхаус стоимостью более 36 млн крон (1 млн 300 тыс. евро), и две квартиры на общую сумму 15,5 млн крон (574 000 евро). Хима Абубакар является исполнительным директором компании Societe D'Equipments Internationaux (SEI), поставляющей оружие армии Нигерии, которая воюет с исламскими террористами «Боко Харам». СМИ сообщают, что часть предназначенных на закупку вооружения средств осела на счетах частных фирм, а в числе подозреваемых оказался и Абубакар.

Министерство юстиции подверглось критике из-за просчетов в ведении бухгалтерии 16-01-2017 11:41 | Катерина Айзпурвит Серьезные критические замечания со стороны Верховного контрольного управления вызвало ведение бухгалтерского учета Министерством юстиции. В отчетности за 2015 г., включая статьи доходов и расходов, контролеры обнаружили неточности на общую сумму почти 2,5 млрд крон (92,5 млн евро). Министерство не считает критику справедливой, заявляя, что речь идет лишь о формальных неточностях, которые будут урегулированы в финансовом отчете за 2016 г.

В Чехии отмечают День памяти Яна Палаха 16-01-2017 11:26 oбновлено | Катерина Айзпурвит Премьер-министр и члены правительства возложили цветы на то место, где 48 лет назад студент Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. «Это очень важная часть нашей истории, о которой мы не должны забывать», – подчеркнул в своем выступлении Богуслав Соботка. Движение Bez komunistů.cz проводит брифинг перед Национальным музеем в Праге, где происходило это трагическое событие. В знак памяти студенты вузов и учащиеся старших классов проводят сегодня голодовку. Подвигу Яна Палаха посвящена выставка в храме св. Николая на пражской Староместской площади. Частью экспозиции, которая будет открыта для посетителей до 2 февраля 2016 г., станет показ документального фильма «Послание Яна Палаха».

Катержина Смутна - победительница марафонa Кайзер-Максимильян-Лауф 16-01-2017 09:14 | Лорета Вашкова Победительницей проходившего в выходные дни 60-километрового марафонa Кайзер-Максимильян-Лауф в Зеефельде в Ski Classics среди женщин стала чешка Катержина Смутна. Спортсменка, в январе 2007 года впервые попавшая в десятку лучших на этапе Кубка мира в спринте, ранее выступала за Австрию, с нынешнего сезона она, однако, вновь решила вернуться в сборную Чехии.

За 2016 г. в Праге в результате ДТП погиб 21 человек 16-01-2017 08:30 | Катерина Айзпурвит Согласно полицейской статистике, за прошлый год в чешской столице в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 21 человек, что на пять случаев меньше, чем в 2015 г. Всего в Праге в 2016 г. произошло 22 976 ДТП. Представители дорожно-транспортной полиции считают это успешной реализацией задач Национальной стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая предполагала снижение максимального числа аварий с летальным исходом в столице до 22-х в год. По данным полиции, показатель смертности в результате ДТП в 2016 г. является вторым самым низким начиная с 1961 г. На первом месте – 2014 г., за который на дорогах Праги погибло 19 человек.

Чешские граждане попрощались с послом США, спев ему несколько песен 16-01-2017 08:27 | Катерина Айзпурвит Около 40 человек в Праге провели символическое прощание с послом Соединенных Штатов Эндрю Шапиро. Неподалеку от Карлова моста собравшиеся исполнили «Польку Розамунду», написанную в 1927 году чешским композитором Яромиром Вейводой и ставшую символом той части Чехословакии, которая была освобождена в 1945 г. американскими частями. Также активисты спели песню Goodbye Andrew, посвященную американскому послу в ЧР, в которой упоминался конфликт между президентом Милошом Земаном и Эндрю Шапиро. Из-за напряженного графика работы дипломат не смог присутствовать на мероприятии. Ожидается, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа он, по-видимому, покинет свой пост.

Глава Минюста ЧР: закреплять в Конституции право использования оружия – абсурдно 15-01-2017 16:59 | Лорета Вашкова Mинистр юстиции ЧР Роберт Пеликан надеется, что правительство не одобрит выдвинутое Министерством внутренних дел предложение, согласно которому право на хранение оружия гражданами было бы гарантировано Конституцией ЧР. Министр считает данную поправку к закону крайне странной и не понимает, что она может всерьез обсуждаться министрами. Об этом Р. Пеликан сообщил в дискуссионной программе Чешского телевидения 16 января, отметив, что идею разрешить рядовым гражданам носить при себе оружие в реальности Центральной Европы XXI века он считает абсурдной.

Прогноз погоды на понедельник, 16 января 15-01-2017 16:31 | Лорета Вашкова На большей части территории Чехии облачно, в отдельных горных районах возможен снег. Температура воздуха ночью от -6 до -10 °C, местами может понизиться до -14 °C. Днем столбик термометра покажет от -5 до -1 °C. Слабый переменный ветер изменится на северный со скоростью 1-4 м/с. Толщина нового снежного покрова в горах увеличится на 8 сантиметров.