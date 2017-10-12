В Чехии открыт очередной участок дороги D3

Тимур Кашапов
12-10-2017
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Управление дорог и автомагистралей ЧР открыло новый участок шоссе D3 от Весели над Лужницей до Бошилеца протяженностью 5,1 км. Строительство дороги, которое началось в мае 2015 года, обошлось в 634,7 млн крон. «Это уже второй участок шоссе D3 открываемый в 2017 году (после участка между городами Табор и Весели над Лужницей – прим. Радио Прага). Он позволит не только повысить мобильность и безопасность движения, но и снизит негативные последствия для здоровья местного населения», - отметил генеральный директор Управления дорог и автомагистралей Ян Кроупа.

Отметим, что участок был построен консорциумом компаний Strabag и Eurovia. Проехать по нему до конца 2017 года можно будет бесплатно, то есть без наличия виньетки.

 
 
 
 
 
 
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