В Чехии открыли мемориальную доску венгерскому лидеру антигабсбургского восстания 1848 г.

В г. Добржаны (Пльзеньский край) состоялась церемония открытия мемориальной доски, которая увековечивает память венгра Норберта Ормаи (1813–1849), родившегося в этом городе.

Полковник революционной армии слал первым, кто был казнен после подавления антигабсбургского восстания 1848 г. На церемонии открытия мемориальной доски, установленной на стене родного дома Ормаи, присутствовали представители посольства Венгрии, сотрудники чешских государственных органов и военные, включая конных венгерских гусар.

Надпись на мемориальной доске, которая была установлена по инициативе премьер-министра Венгрии, гласит: «Полковнику венгерской революции и борцу за свободу, погибшему мученической смертью».

На городской площади в походных котлах для всех желающих готовился венгерский гуляш. В торжественной церемонии приняли участие сотни венгров, проживающих на территории Чехии и Словакии.

В местном соборе открыта выставка, посвященная Норберту Ормаи, его супруге, венгерской революции и борьбе за свободу в 1848-49 гг.