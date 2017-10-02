В Чехии обнаружили птицу, обитающую в Сибири

Катерина Айзпурвит
02-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В ходе Фестиваля птиц орнитологи и любители обнаружили несколько необычных видов пернатых. Самым интересным открытием оказалось появление на территории Чехии пеночки-зарнички, которая обычно обитает в Сибири, на Урале, Приамурье, Уссурийском бассейне, северо-восточном Китае. На зимовку она отправляется в Индию, Бирму, Индокитай.

Пеночка отличается очень маленькими размерами – размах ее крыльев составляет около 16 см, а вес – от 4 до 9 г. В ходе Фестиваля, проходящего во многих странах Европы, эту редкую в Европе птицу обнаружили также в Люксембурге, Нидерландах и Венгрии.

По свидетельству орнитологов, пеночку-зарничку мог принести в непривычный район обитания шквалистый ветер или перепады погоды.

Статьи на ту же тему
Фото: CC0 / Pixabay

За зиму чехи высыпали в птичьи кормушки десятки тонн семечек

Необыкновенно холодная для Чехии зима привела к резкому увеличению продаж подсолнечных семечек, которые жители страны щедро сыпали…
Ибис, Фото: ЧТК

Беглецы-ибисы возвращены в пражский зоопарк

Роль птицеловов – успешных и не очень, примеряли на себя в течение примерно двух недель многие из чехов, повстречавшие улетевших из зоопарка…
Серая цапля, Фото: Штепанка Будкова, Чешское радио - Радио Прага

Новый пражский остров заселили 4 цапли и 20 бакланов

Каждый из пражских островов имеет свое неповторимое лицо. Кампа – это рай туристов, Штванице – любимое горожанами место для занятия…
Далее об этом
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 