В Чехии обнаружили птицу, обитающую в Сибири

В ходе Фестиваля птиц орнитологи и любители обнаружили несколько необычных видов пернатых. Самым интересным открытием оказалось появление на территории Чехии пеночки-зарнички, которая обычно обитает в Сибири, на Урале, Приамурье, Уссурийском бассейне, северо-восточном Китае. На зимовку она отправляется в Индию, Бирму, Индокитай.

Пеночка отличается очень маленькими размерами – размах ее крыльев составляет около 16 см, а вес – от 4 до 9 г. В ходе Фестиваля, проходящего во многих странах Европы, эту редкую в Европе птицу обнаружили также в Люксембурге, Нидерландах и Венгрии.

По свидетельству орнитологов, пеночку-зарничку мог принести в непривычный район обитания шквалистый ветер или перепады погоды.