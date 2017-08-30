В Чехии обнаружен новый минерал

Антон Каймаков
30-08-2017
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В регионе города Кутна-Гора чешские ученые обнаружили новый минерал, основой которого является редкий сульфид серебра и свинцы с присутствием сурьмы и висмута. Именно присутствие последних упомянутых элементов в соотношении 1:1 и отличает новый чешский минерал от всех иных. На заседании международной комиссии по названиям, невзирая на сопротивление некоторых ее членов, было утверждено выдвинутое чешскими учеными обозначение минерала – «staročeskéite».

Новый минерал был обнаружен в отвальной породе старого рудника Каньк (Kaňk). Автором находки является Рихард Пажоут из пражской Химико-технологической школы в Праге.

 
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