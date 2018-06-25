В Чехии начнут со следующей недели выдавать электронные удостоверения личности

Эва Туречкова
25-06-2018
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С начала следующей недели в Чехии начнут выдавать новые, электронные удостоверения личности с чипом. Те, кто захотят вывести общение с госорганами на электронный уровень, смогут воспользоваться тремя десятками онлайн услуг – начиная с получения справки о несудимости, и заканчивая приобретением выписки из реестра водителей.

Новые документы получат те, у кого заканчивается срок действия старых, или граждане, вынужденные по какой-либо причине подать заявление на получение нового удостоверения личности. Так называемый «обчански пруказ» есть у восьми миллионов чехов.

С виду документ меняться не будет, но на нем появится чип как на банковской карте. Для онлайн общения с госорганами из дома гражданам придется приобрести считывающее устройство для карт.

 
 
 
 
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