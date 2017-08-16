В Чехии начинаются съемки фильма о Яне Палахе

Катерина Айзпурвит
16-08-2017 oбновлено
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17 августа режиссер Роберт Седлачек приступает к съемкам фильма, посвященного судьбе студента Яна Палаха, совершившего акт самосожжения в знак протеста против бездействия общества после вторжения войск стран Варшавского договора и последующей оккупации Чехословакии. Автором сценария будущей ленты выступила прозаик Эва Кантуркова, бывшая ранее спикером движения «Хартия-77».

Фильм посвящен последним месяцам жизни Яна Палаха и показывает его учебу, жизнь в общежитии, отношения с девушкой, студенческие поездки во Францию и Казахстан. Съемки будут проходить в Чехии и Австрии. Премьера картины должна состояться 21 августа 2018 г., когда будет отмечаться 50-летие вторжения в Чехословакию.

 
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