17 августа режиссер Роберт Седлачек приступает к съемкам фильма, посвященного судьбе студента Яна Палаха, совершившего акт самосожжения в знак протеста против бездействия общества после вторжения войск стран Варшавского договора и последующей оккупации Чехословакии. Автором сценария будущей ленты выступила прозаик Эва Кантуркова, бывшая ранее спикером движения «Хартия-77».

Фильм посвящен последним месяцам жизни Яна Палаха и показывает его учебу, жизнь в общежитии, отношения с девушкой, студенческие поездки во Францию и Казахстан. Съемки будут проходить в Чехии и Австрии. Премьера картины должна состояться 21 августа 2018 г., когда будет отмечаться 50-летие вторжения в Чехословакию.