В Чехии начинаются международные военные учения НАТО по ПВО

Катерина Айзпурвит
10-07-2017
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Более 500 военных из шести стран Североатлантического альянса – Чехии, Литвы, Словакии, Венгрии, Великобритании и США приступили на территории Чешской Республики к проведению учений по противовоздушной обороне Tobruq Legacy 2017. Как сообщает Министерство обороны ЧР, основной темой мероприятий, которые продлятся до 23 июля, станет отработка ведения воинскими подразделениями наземной противовоздушной обороны. Всего в масштабных учениях, которые проходят также на территории Литвы и Румынии, примет участие 1700 военных из десяти стран НАТО.

 
 
 
 
 
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