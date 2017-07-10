Более 500 военных из шести стран Североатлантического альянса – Чехии, Литвы, Словакии, Венгрии, Великобритании и США приступили на территории Чешской Республики к проведению учений по противовоздушной обороне Tobruq Legacy 2017. Как сообщает Министерство обороны ЧР, основной темой мероприятий, которые продлятся до 23 июля, станет отработка ведения воинскими подразделениями наземной противовоздушной обороны. Всего в масштабных учениях, которые проходят также на территории Литвы и Румынии, примет участие 1700 военных из десяти стран НАТО.