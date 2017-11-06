В Чехии начинается «Неделя науки и техники»

Фестиваль «Неделя науки и техники», которую проводит Академия наук ЧР, открывается лекцией о способах переработки биоодходов и извлечении из них полезных веществ.

Главной темой первого дня фестиваля станут продукты питания и неэкономное обращение с ними. Также специалисты расскажут желающим о лазерной технике, медицине, нанотехнологиях и искусственном разуме.

В рамках фестиваля, который проходит уже в 17-й раз, предусмотрено более 500 мероприятий, не только в Праге, но и других чешских городах.

Желающие смогут посетить лаборатории, библиотеки и институты АН, включая Институт физики атмосферы, Институт геоники в Остраве и Институт этнологии в Брно, где, в частности, пройдет показ фильма о маршрутах миграции беженцев в Европу.