11 августа в Чехии стартует музыкальный фестиваль «Моравские замки». Программа мероприятия включает в себя выступление звезд современной чешской поп- и рок-музыки, в том числе Томаша Клуса, Луции Билой и группы No Name, а также посещение замков и бесплатную дегустацию вина. Билеты на концерты, которые одновременно являются входными билетами в замки, возможно приобрести на месте или на сайте www.ticketstream.cz. Фестиваль также включает в себя проживание в палаточных городках, разбитых прямо перед градами и крепостями. Моравская альтернатива фестивалю «Чешские замки» продлится до 26 августа.