В Чехии начинает работу Национальное управление кибернетической и информационной безопасности

Катерина Айзпурвит
01-08-2017
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С 1 августа в Чехии начинает работу Национальное управление кибернетической и информационной безопасности, задачей которого является противодействие хакерским атакам и другим Интернет-угрозам. Новую структуру возглавляет бывший глава Управления национальной безопасности (NBÚ) Душан Навратил. К компетенции управления относится защита секретной информации в информационных системах и коммуникациях, криптографическая защита и секретная деятельность в рамках работы европейской спутниковой системы навигации «Галилео».

 
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