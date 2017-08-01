С 1 августа в Чехии начинает работу Национальное управление кибернетической и информационной безопасности, задачей которого является противодействие хакерским атакам и другим Интернет-угрозам. Новую структуру возглавляет бывший глава Управления национальной безопасности (NBÚ) Душан Навратил. К компетенции управления относится защита секретной информации в информационных системах и коммуникациях, криптографическая защита и секретная деятельность в рамках работы европейской спутниковой системы навигации «Галилео».