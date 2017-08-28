В Чехии начались учения Ample Strike

Лорета Вашкова
28-08-2017
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В нескольких местах на территории Чехии в понедельник одновременно начались масштабные военно-воздушные учения Ample Strike, которые проводит НАТО. В них примет участие более 1300 солдат 18 армий государств-членов Североатлантического альянса и порядка 40 самолетов и вертолетов. Oтработка учебных маневров стартовала утром 28 августа. Об этом Чешскому информационному агенству ČTK собщила глава пресс-центра Ample Strike Дениса Вернерова.

Главной целью маневров является программа, направленная на взаимодействие авиационных наводчиков с экипажами самолетов.

 
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