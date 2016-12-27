Новости В Чехии начались распродажи

27-12-2016 12:09 | Антон Каймаков

В чешских магазинах начались распродажи. В связи с новым законодательством, обязавшим закрыться на все праздничные дни, распродажи в 2016 году начались на день позже. Самые серьезные скидки касаются сезонного товара и исчисляются десятками процентов. Наиболее выгодные условия предлагаются при продаже уже распакованного товара из категории «неудачных подарков», которые магазины принимают от клиентов обратно. Во время распродаж после Рождества магазины освобождают склады для новых партий товаров. В прошлом году самые серьезные скидки, до 80%, и самый большой объем оборота в период распродаж касался телевизоров.

Итоговый обзор новостей за день вы найдете здесь к 20.00.

В новогоднюю ночь пражан ждут ограничения 28-12-2016 16:20 | Антон Каймаков Празднование прихода Нового года для пражан будет связано с рядом ограничений на улицах, часть из которых будет закрыта для транспорта. Самым надежным транспортом вечером 31 декабря и в ночь на 1 января будет метро. Столичная подземная дорога будет работать до половины третьего утра. За порядком будут следить усиленные наряды полицейских, а, при необходимости, гражданам окажут помощь пожарные и спасатели. Вдоль реки Влатвы будут курсировать в ночь на 1 января 2017 года будут курсировать полицейские катера.

Закрытие Пражского Града – превентивная мера 28-12-2016 14:12 | Антон Каймаков Пражский Град в полночь с 24 на 25 декабря 2016 года был закрыт не из-за возникновения реальной угрозы террористической атаки, а превентивно. Свою роль сыграло и объявление в стране первой степени террористической угрозы. Так прокомментировал Президиум Полиции Чешской Республики ситуацию, в результате которой многие опоздавшие к началу граждане не смогли попасть в Собор святого Вита на полуночную мессу в Рождество. В прошлом ничего подобного в Пражском Граде не происходило.

Чехию засыплет снег и скует мороз 28-12-2016 12:58 | Антон Каймаков Метеорологи предсказывают приход в Чешскую Республику настоящей зимы. Уже первые дни 2017 года будут ознаменованы обильным снегопадом, а температура воздуха упадет до минусовых отметок. На погоду в Европе будет влиять холодный воздух, перемещающийся из Сибири. С 9 января температура воздуха днем может упасть до – 10°C или же - 15°C.

В Новой Зеландии погиб чешский скалолаз 28-12-2016 12:00 | Антон Каймаков Чешский скалолаз погиб в Новой Зеландии при восхождении на Mount Aspiring (3033 метра). По доступным данным, погибшему чешскому гражданину было около 20 лет.

Рост минимальной зарплаты «отберет» у фирм 3,5 миллиарда 28-12-2016 11:47 | Антон Каймаков На законом предусмотренное увеличение минимальной зарплаты, которое произойдет в Чехии с 1 января 2017 года, чешским фирмам придется потратить 3,5 миллиарда крон (129,6 миллиона евро). С нового года чешский МРОТ будет составлять 11 000 крон (407,4 евро), что на 11% выше, чем ныне. Новый уровень МРОТ будет единым для всех категорий граждан. До сих пор у инвалидов минимальная зарплата была ниже. Самую низкую законом разрешенную зарплату в Чехии получает порядка 2,3% трудоспособных граждан. По планам действующего кабинета министров премьера Богуслава Соботки, МРОТ в Чехии должен составлять порядка 40% от уровня средней грубой зарплаты по стране (актуальный показатель - 27 220 крон, что составляет 1007 евро).

Отмена валютных интервенций ознаменуется падением евро 28-12-2016 11:30 | Антон Каймаков В случае отказа от режима валютных интервенций, осуществляемых Чешским национальным банком с целью поддержки экспорта чешских товаров, курс национальной валюты страны увеличится. В результате евро могло бы стоить от 25,5 до 26,5 крон, считают специалисты. В настоящее время курс держится на уровне 27 крон за 1 евро. Согласно информации Банковского совета ЧНБ, режим валютных интервенций мог бы быть прекращен к концу 2017 года.

На Чехию надвигается эпидемия гриппа 28-12-2016 11:10 | Антон Каймаков Уровень заболеваемости гриппом и недугами с подобными признаками за последнюю неделю возрос на 54%. Согласно данным Государственного управления по здравоохранению, количество больных гриппом ныне составляет 63 пациента на 100 тысяч человек и продолжает расти. Специалисты оценили ситуацию как надвигающуюся эпидемию. Врачи подчеркивают, что в стране распространяется вирус, против которого весьма эффективно помогает своевременная вакцинация.

Прогноз погоды на 29 декабря 28-12-2016 10:59 | Антон Каймаков В четверг в Чехии, согласно прогнозу синоптиков, будет пасмурно. Ожидается дождь со снегом. Температура воздуха днем от +2 до +6°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с.

В Камбодже задержали гражданку Чехии по обвинению в изготовлении наркотиков 28-12-2016 09:57 | Катерина Айзпурвит Как сообщает ČTK, в Королевстве Камбоджа по обвинению в изготовлении наркотических средств была задержана группа из пяти иностранцев, включая гражданку Чехии. Как сообщает издание Cambodia Daily, в числе задержанных – также граждане Украины, Финляндии, России и США в возрасте от 26 до 52 лет. Внимание камбоджийских правоохранительных органов привлек американец, чье поведение указывало на наркотическое опьянение. В результате обыска было конфисковано значительное количество синтетических наркотиков. Пресс-секретарь МИД ЧР Ирена Валентова указывает, что задержанной гражданке Чехии 26 лет, и она уже призналась в совершенном правонарушении. «Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы», – сообщает пресс-секретарь. Чешское посольство в Бангкоке поддерживает связь с гражданкой республики и ее семьей.