В Чехии начались парламентские выборы

Открытием избирательных участков в пятницу в 14 часов в Чешской Республике стартовали парламентские выборы. Свои двери для избирателей распахнуло почти 15.000 участков, где более восьми миллионов владеющих избирательным правом граждан может сделать свой выбор из 7500 кандидатов, представляющих 31 партию и движение.

Это седьмые по счету выборы в Парламент в истории независимой Чешской Республики. Они проходят в пятницу и субботу, 20 и 21 октября. Закроются избирательные участки в субботу в 14 часов. Результаты голосования будут известны в субботу вечером.