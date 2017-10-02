В Чехии начала действовать чековая лотерея

Катерина Айзпурвит
02-10-2017
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С начала октября в Чешской Республики действует так называемая «чековая лотерея», введенная Министерством финансов. Желающие могут зарегистрировать с помощью специального мобильного приложения полученный в магазине чек, который затем примет участие в розыгрыше призов.

Введение лотереи не обошлось без осложнений – первый день ее функционирования вызвал ажиотаж, и пользователи не могли зарегистрироваться в системе. Однако сейчас, как сообщает Министерство, проблемы успешно преодолены. Первый розыгрыш чековой лотереи пройдет 15 ноября. Главный приз составит один миллион крон. Также будут разыгрываться автомобили.

С помощью подобной лотереи Министерство финансов хочет приучить население брать при покупки чек, что должно в итоге привести к увеличению суммы собранных налогов.

Оппозиционные партии критикуют создание лотереи как «ненужную и дорогостоящую». Некоторые также обращают внимание на то, что хотя по правилам участие в розыгрыше могут принимать только лица, достигшие 18 лет, доступ к мобильному приложению есть и у детей.

Катерина Айзпурвит
02-10-2017
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