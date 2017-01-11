Новости В Чехии наблюдается тренд изменения названий профессий

11-01-2017 14:44 | Вирджиния Варгольская

За последние несколько десятилетий на чешской бирже труда наступила перемена в названии некоторых профессий. Согласно информации кадрового агентства McROY Czech, например, рабочий превратился в «оператора производства», а секретарей стали называть ассистентами. В крайних случаях фирма даже называют уборщиц «операторами поверхностей». После 1989 года, по информации агентства, для обозначения одной и той же профессии, например, секретаря, стали использовать многие английские названия, например office support, office coordinator, office manager, executive assistant. При этом торговых фирмах большая часть профессий содержит слово «менеджер». По мнению представителей агентства, фирмы хотят, чтобы названия звучали более привлекательно.

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В Чехии все меньше интересуются конфликтом в Украине 11-01-2017 17:00 | Вирджиния Варгольская Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения, среди чехов интерес о происходящем в Украине постепенно уменьшается. Вместо этого большинство граждан Чехии предпочитают следить за ситуацией, связанной с миграционным кризисом и Исламским государством. Эти явления воспринимаются опрошенными как более опасные, нежели конфликт в Украине.

Останки Александра Олеся будут перевезены в Киев 11-01-2017 15:56 | Вирджиния Варгольская Останки украинского писателя и поэта Александра Олеся, эксгумированные на прошлой неделе, по решению чиновников мэрии г. Праги и посольства Украины в ЧР будут перевезены в Киев, сообщает сервер Aktuálně.cz. Напомним, что останки поэта, похороненного в Праге в 1944 г., были принудительно эксгумированы на прошлой неделе, так как в бывшей могиле поэта было осуществлено новое погребение. Место захоронения писателя добровольно оплачивал гражданин ЧР, после смерти которого дети приняли решение эксгумировать останки писателя и похоронить в этом месте своего отца.

Прогноз погоды на 12 января 11-01-2017 14:51 | Вирджиния Варгольская В четверг, 12 января, синоптики обещают облачность, местами снег. На западе страны пасмурная погода, а в некоторых районах – снег. Местами дождь, вероятны также смешанные осадки, гололед. Днем столбик термометра покажет от 0 до 4 °C, к вечеру в Чехии несколько похолодает, температура ночью от +1 до -3 °C. Ветер умеренный южного и юго-восточного направлений 2-5 м/с, в горах с порывами и вьюгой до 20 м/с.

В Чехии наблюдается тренд изменения названий профессий 11-01-2017 14:44 | Вирджиния Варгольская За последние несколько десятилетий на чешской бирже труда наступила перемена в названии некоторых профессий. Согласно информации кадрового агентства McROY Czech, например, рабочий превратился в «оператора производства», а секретарей стали называть ассистентами. В крайних случаях фирма даже называют уборщиц «операторами поверхностей». После 1989 года, по информации агентства, для обозначения одной и той же профессии, например, секретаря, стали использовать многие английские названия, например office support, office coordinator, office manager, executive assistant. При этом торговых фирмах большая часть профессий содержит слово «менеджер». По мнению представителей агентства, фирмы хотят, чтобы названия звучали более привлекательно.

Министр внутренних дел: В ЧР не существует повышенной угрозы теракта 11-01-2017 14:31 | Вирджиния Варгольская Министр внутренних дел Милан Хованец заявил, что на данный момент в Чехии не существует повышенного риска террористической атаки. Так министр отреагировал на слова президента ЧР Милоша Земана, который в интервью Чешскому Радио заявил, что на территории Чехии находится человек, связанный с так называемым Исламским государством. Министр Хованец при этом отказался подтверждать или опровергать слова президента. По его мнению, «ситуация не требует повышенной меры безопасности или созыва Национального Совета безопасности».

В Прагу прибыла с визитом Надежда Савченко 11-01-2017 13:00 | Вирджиния Варгольская Украинский политик и бывший военный пилот Надежда Савченко, 2 года находившейся в плену в российской тюрьме, прибыла с трехдневным визитом в Прагу в среду, 11 января. Украинский политик запланировала встречу с представителями чешских неправительственных организаций, которая пройдет в среду в библиотеке им. Вацлава Гавела. Помимо этого, политик встретится с несколькими чешскими депутатами и сенаторами. С Надеждой Савченко также запланирована пресс-конференция, которая состоится в четверг, 12 января.

Палата депутатов приняла закон о конфликте интересов 11-01-2017 12:47 | Вирджиния Варгольская В среду Палата депутатов ЧР проголосовала за принятие закона, ограничивающего бизнес-деятельность депутатов. Закон получил название «анти-Бабиш», так как его последствия отразятся, в первую очередь, на министре финансов ЧР и бизнесмене Андрее Бабише. Закон ограничивает депутатам-бизнесменам черпание госдотаций и участие в тендерах. Таким образом, голоса депутатов перевесили вето, наложенное президентом Милошем Земаном.

Чешские ученые впервые изучили место падения самолета со времен 2-й мировой войны 11-01-2017 11:39 | Вирджиния Варгольская Ученые из Археологического института Чешской академии наук впервые изучили американский самолет, потерпевший крушениt во время 2-й мировой войны на территории Протектората Чехии и Моравии. Самолет B-17G, также известный как Laetitia, направлялся бомбить Берлин и разбился 24 марта 1945 года недалеко от Рыхнова над Кнежной. Археологи изучили место с помощью дронов, ученым также удалось проникнуть в ранее неизученные части самолета. Место известно среди «охотников за сокровищами», ученые опасались, что вскоре место крушения бы было полностью выкрадено для перепродажи коллекционерам.

120 лет назад в Праге впервые использовали рентген в медицинских целях 11-01-2017 09:50 | Вирджиния Варгольская 12 января 1897 года в Праге впервые прошла операция с использованием рентгена. Ее провел основатель современной чешской хирургии Карел Майдл. «Невидимые лучи Х», как тогда называли рентген, были в то время аттракционом – для тех, кто за плату хотел посмотреть на свои собственные кости. Аппарат, который был выставлен в сегодняшнем Славянском доме, заинтересовал ассистента доктора Майдла Рудольфа Едличку. Едличка привел «на рентген» пациента, который случайно проглотил гвоздь, а Майдл впоследствии его прооперировал по данным, предоставленным благодаря рентгену. Аппарат был выкуплен докторами на собственные деньги.