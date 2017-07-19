Европейские политические партии и фонды могут получить возможность действовать на территории Чешской Республики, однако они не смогут участвовать в выборах. Парламент принимал решение о правилах для европейских партий уже во второй раз, первоначальный вариант был отклонен. Причиной было положение, которое позволяло изменение чешских политических партий на европейские. Данный закон исходит из европейской директивы 2014 года, целью которой было упростить деятельность европейских политических партий и фондов. Ныне поправка отправляется на подпись к президенту. В настоящее время на европейском уровне действует 18 политических партий, с которыми связано аналогичное количество фондов. Больше всего их находится в Бельгии, Франции, Дании и Италии.