В Чехии ликвидируют последствия урагана – прерванную подачу электричества и ж/д сообщение

В результате ураганного ветра, обрушившийся на территорию Чехии 29 октября, в некоторых районах страны были прерваны подача электричества и ж/д сообщение.

Пожарным пришлось более 7000 раз выезжать к местам падений деревьев.

На более чем 20 отрезках останется прерванным ж/д сообщение между Хебом и Пльзенем, прежде всего, в горных районах Либерецкого края и Крушных гор, а также в Южной Чехии и Высочине.

Движение по главному железнодорожному коридору Прага - Оломоуц – Острава было восстановлено.

В результате обрыва линий электропроводов без электричества остаются около 120 000 человек и организаций, прежде всего в областях городов Дечин, Гавличкув Брод, Чешская Липа, Бенешов, Ичин и Хрудим.

Подачу электроэнергии планируется полностью восстановить уже сегодня, 30 октября.