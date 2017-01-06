Новости В Чехии эпидемия гриппа

06-01-2017 17:50 oбновлено | Антон Каймаков

В Чешской Республике началась эпидемия гриппа. СМИ об этом заявил в пятницу председатель Чешского общества вакцинации Роман Примула. За последнюю неделю количество зараженных вирусом достигло уровня 1528 больных на 100 тысяч граждан. Как заявила главный санитарный врач страны Эва Готвальдова, уровень заболеваемости за неделю по всей стране вырос на 49%. Замое большое количество больных в Южной Моравии, в Оломоуцком и Моравско-Силезском краях. Доминирующим является вирус A/H3N2. В Южной Моравии в этом году уже была зафиксирована и первая смерть пациента, заразившегося гриппом. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

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Победа чешской теннисистки в Брисбене 07-01-2017 19:26 oбновлено | Антон Каймаков В Австралии на теннисном турнире в Брисбене победительницей в 2017 году стала чешская спортсменка Каролина Плишкова. Встреча с француженкой Ализе Корне завершилась со счетом 6:0, 6:3. Это уже седьмой завоеванный Плишковой турнирный титул. В истории турнира в Брисбене Каролина Плишкова стала второй победившей в финале чешской теннисисткой.

Биатлон 07-01-2017 15:52 | Антон Каймаков Биатлонистка Габриэла Коукалова в субботу во время состязаний Кубка мира в Оберхофе вновь заняла место в тройке лучших. В гонке преследования чешская лыжница пришла к финишу второй, проиграв француженке Мари Дорен-Абер (34:33,3) лишь 38,8 с.

Конькобежное серебро для Чешской Республики 07-01-2017 15:29 oбновлено | Антон Каймаков Чемпионат Европы по конькобежному спорту по классическому и спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды) чешская спортсменка Мартина Сабликова (классика) завершила с серебряной медалью на шее. В последнем состязании на дистанции 5000 метров чешская спортсменка смогла ликвидировать отставание (6,29 с), накопившееся во время предшествовавших забегов, и на финише показала результат - 6:57,47с. Сабликова стала победителем забега и второй в общем зачете. На первом месте по итогам состязаний Ирен Вьюст (Нидерланды), а бронзовая медаль досталась Антуанетте де Йонг (Нидерланды).



Во время предшествовавшего финалу забегу на 1500 метров Мартина Сабликова заняла третье место (1:58,72).

Чешские граждане научились менять банки 07-01-2017 15:04 | Антон Каймаков Мнение, что чешские клиенты слишком ленивые, чтобы менять банки, в которых они держат свои деньги, уже не соответствует действительности. Согласно результатам исследования, проведенного одним из финансовых домов, 4 из каждой десятки клиентов чешских банков за последних 5 лет осуществили в данной сфере коренное изменение. Наиболее активными являются граждане в возрасте от 40 до 55 лет. Для них главную роль играет простота предлагаемых банком продуктов и удобная система онлайн обслуживания счета, в том числе и мобильная. Свою роль играет также и развернутость сети банкоматов.

Штраф за "сверхъестественную мощность" солнечных батарей 07-01-2017 14:45 | Антон Каймаков 5000000 крон достигла общая сумма штрафов, выписанная Государственной энергетической инспекцией владельцам 300 чешских солярных электростанций. Санкции применены к производителям, в большинстве случаев мелким, чьи электростанции, согласно отчетам, выработали значительно больше энергии, чем это физически возможно, учитывая мощность фотовольтаических панелей. Владельцам солнечных электростанций в Чехии перечисляют дотации. Из необоснованное получение, таким образом, наносит государству ущерб.

Мнение: Чешское правительство отказалось от защиты прав человека 07-01-2017 14:26 | Антон Каймаков Критику за отклонение от курса активной защиты прав человека во внешней политике страны услышало чешское правительство от бывшего сенатора и депутат Данэла Кроупы. Данное заявление было сделано во время собрания по случаю 40-й годовщины со дня возникновения Хартии 77, исторического документа, давшего начало движению сопротивления коммунистическому режиму в Чехословакии. В зале Люцерна встретились в субботу чешские диссиденты и подписанты упоминаемого документа. Даниэл Кроупа считает, что движение Хартия 77 не могло бы существовать без поддержки, проявлявшейся свободными людьми за границей, которых не оставляли равнодушными события в Чехословакии. "Из этого вытекает и наша обязанность продолжать дело борьбы за права человека в мире", - подчеркнул бывший сенатор.

Прогноз погоды на 8 января 07-01-2017 13:42 | Антон Каймаков Воскресенье в Чехии также будет морозным. Ожидается облачная погода, в некоторых регионах пасмурно. Синоптики прогнозируют снегопад. Температура воздуха днем от - 6 до - 2°C. Втер северо-восточный 4-8 м/с. Порывы до 15 м/с.

Мороз в Чехии достиг - 34,6°C 07-01-2017 13:37 | Антон Каймаков Тридцетиградусный мороз в ночь на субботу 7 января 2017 года был зарегистрирован сразу на нескольких метеорлогических станциях Чешской Республики. Рекордсменом был регион Шумавы. Ниже 30°C ртуть в термометрах опустилась в населенных пунктах Горная Квилда, Волары, Глиниште, на метеостанциях Квилда - Жемчужина, Бржезники и Ролав. Рекорд этой ночи был зарегистрирован на Рокитской слати - 34,6°C. В субботу метеорологи предсказывают густой снегопад.

ЧЕ по конькобежному спорту. М. Сабликова на третьей позиции 06-01-2017 21:15 oбновлено | Антон Каймаков Чешская конькобежка Мартина Сабликова на Чемпионате Европы по классическому и спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды) на дистанции 3000 метров (классика) заняла второе место (4:04,73). В этот же день на дистанции в 500 метров (классика) Мартина Сабликова пришла к финишу пятой (40,18). По итогам первого дня соревнований чешская конькобежка, борющаяся за за шестой в своей карьере титул чемпионки Европы, занимает третью позицию.



Лидером соревнований является Ирен Вьюст (сборная Нидерландов). На дистанции в 500 метров ее время 39,26 с., а на дистанции 3000 метров - 4:03,26.



На втором месте в общем зачете Антуанетта де Йонг (Нидерланды). На дистанции в 500 метров она заняла второе место (39,56), а на дистанции 3000 метров третье место (4:05,44 ).



Вторая чешская участница соревнований Никола Здрагалова на дистанции в 500 метров пришла к финишу шестой (40,26), а на дистанции в 3000 метров ей удалось завоевать 12 место (4:15,86). В общем зачете она на десятом месте.