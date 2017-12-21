В Чехии деньги копит три четверти населения

Более 70 процентов жителей Чешской Республики регулярно откладывают сбережения. Это показал опрос, организованный Почтовой страховой компанией (Poštovní spořitelna), в котором приняли участие более чем 1400 респондентов. Согласно полученным данным, 45 процентов опрошенных экономят деньги вместе со своим партнером (мужем/женой, сожителем/сожительницей), 26 процентов делают это самостоятельно. Остальные 29% не копят деньги.

Чаще всего жители Чехии откладывают деньги на отпуск (38 процентов респондентов). 37 процентов на эти средства планируют отремонтировать жилье, а 32 процента собирают деньги для детей. Автомобиль на сбережения планируют приобрести 26 процентов чехов, 17 процентов – собственное жилье.