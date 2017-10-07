В Чехии действует служба компьютерной поддержки для пожилых граждан

Организация «Мудрая сова» (Moudrá sovička) предоставляет услугу «компьютерщик на час», благодаря которой люди старше 60 лет могут получить помощь для подключения к беспроводной сети Интернета, создания электронного адреса, переноса фотографий в компьютер и т. д.

Финансирование проекта осуществляется при поддержке 3, 6 и 10 административных районов Праги.

С целью безопасности техник перед входом в квартиру должен назвать пароль, который заранее сообщается клиенту. В 95% случаев услугами «компьютерщика на час» пользуются женщины, которые проявляют гораздо больший, чем мужчины, интерес к цифровым технологиям и приобретению новых знаний.