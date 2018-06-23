В Чехии будут тестироваться автомобили без водителя

Чешская Республика вскоре станет крупнейшим европейским центром тестирования беспилотных автомобилей. На территории страны строятся два крупных полигона, специально оснащенных для тестирования транспортных средств, оборудованных системой автоматического управления.
Главные плюсы полигонов в ЧР (в отличие в Западной Европе) в месторасположении – Чехия находится в центре Европы, благодаря чему сюда удобно подставлять не только автомобили марки Škoda Auto, но и всех немецких автозаводов. Кроме того, новые полигоны будут оборудованы специально для тестирования беспилотных автомашин.
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