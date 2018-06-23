В Чехии будут тестироваться автомобили без водителя

Ирина Ручкина
23-06-2018
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Чешская Республика вскоре станет крупнейшим европейским центром тестирования беспилотных автомобилей. На территории страны строятся два крупных полигона, специально оснащенных для тестирования транспортных средств, оборудованных системой автоматического управления.

Главные плюсы полигонов в ЧР (в отличие в Западной Европе) в месторасположении – Чехия находится в центре Европы, благодаря чему сюда удобно подставлять не только автомобили марки Škoda Auto, но и всех немецких автозаводов. Кроме того, новые полигоны будут оборудованы специально для тестирования беспилотных автомашин.

 
 
 
 
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