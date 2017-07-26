В списке нелегальных игорных сайтов Минфина Чехии появилась первая запись. В течение ближайших 14 дней провайдеры и банки должны заблокировать доступ на страницы и счет 1xbet.com фирмы 1X Corp NV со штаб-квартирой на карибском острове Кюрасао (Curaçao). Согласно закону, компания, чтобы вести развивать свой бизнес на территории Чехии должна оформить специальную лицензию. Этого, однако, не произошло. На требование Министерства финансов Чехии прекратить свою деятельность в стране фирма 1X Corp NV не реагировала, что и стало причиной внесения игорного сайта в черный список.