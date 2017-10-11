В Чехии 25.400 долларовых миллионеров

В 2016 году число долларовых миллионеров в Чешской Республике выросло на 2200 и достигло рекордных 25.400 человек. Количество долларовых миллионеров в Чехии растет быстрее, чем в среднем в мире. Такая информация стала известна из Сообщения о мировом богатстве, которое обнародовала компания Capgemini.

Долларовый миллионер определяется как человек, инвестиционное имущество которого насчитывает, как минимум, один миллион долларов США и более, за исключением основного места проживания, коллекционных предметов, расходных материалов и товаров долгосрочного потребления.