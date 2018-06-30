В Чехи начнется создание спутникового центра SATCEN

С июля в Чешской Республике начнется процесс создания специального спутникового центра SATCEN по обработке снимков, полученных при спутниковой и аэросъемке. Полученные данные будут использоваться НАТО, чешской Военной разведкой, а также, например, службой спасения. В строй спутниковый аналитический центр вступит в 2020 году.
В ближайшее время начнется формирование штата сотрудников SATCEN, который должен насчитывать 50 специалистов.
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