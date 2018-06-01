В Чешском Крумлове стартовал арт-проект по возвращению обычной жизни в туристический центр

Катерина Айзпурвит
01-06-2018
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Проект UNES-CO социального архитектора Катержины Шедой призван показать, как из туристических городов исчезает обычная жизнь. В центре Чешского Крумлова специально приглашенные люди будут заниматься обыденными делами – выбивать перины, гулять с детскими колясками. Их деятельность с помощью видеокамер транслируется в режиме онлайн в чешско-словацкий павильон на Венецианской биеннале архитектуры.

В осуществлении проекта участвует 15 пар и семей, из которых пять приступили к выполнению своих обязанностей 1 июня. К проекту подключилось также местное население. Город с 12-тысячным населением ежегодно приезжает около двух миллионов туристов. Из жилых домов в центре исчезли обычные обитатели, а здания используются как кафе, рестораны, отели и сувенирные магазины.

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