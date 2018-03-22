В Чешской Республике в 2016 году проживало более 493 тыс. иностранцев

В Чешской Республике по состоянию на январь 2017 года проживало 493 400 иностранцев, это самый высокий показатель за всю историю. Из них более половины имели разрешение на постоянное пребывание на территории страны (trvalý pobyt). Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

Больше всего иностранных граждан прибыло в Чехию из Украины, Словакии и Вьетнама. Далее идут русские, немцы и поляки. Вместе они составляли около 75% от всех проживающих в стране иностранцев. Самым популярным городом среди мигрантов остается Прага, где их было зарегистрировано 184 тыс. Меньше всего их в Крае Высочина (8,4 тыс.).