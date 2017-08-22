В Чешской Республике делаются рекордные инвестиции в коммерческую недвижимость

Инвестиции в торговые и офисные центры, а также другую коммерческую недвижимость в 2017 году в Чехии достигли рекордных показателей – 2,1 миллиардов евро. Чехия привлекла половину этих инвестиций в Центральной Европе и обогнала значительно большую по размерам Польшу. Такие данные стали известны из анализа, проведенного компанией Cushman & Wakefield.

Из 2,1 млрд. евро, инвестированных в Чехии, более миллиарда пошло на торговые центры. Например, поменялся владелец у пражского ТЦ Летняны и брненского Olympia Brno. Далее следовали инвестиции в канцелярские здания, промышленные объекты и отели. Ожидается, что до конца года общий объем инвестиций в данные типы недвижимости превысит три миллиарда евро.