В Чешской Республике делаются рекордные инвестиции в коммерческую недвижимость

Ольга Васинкевич
22-08-2017
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Инвестиции в торговые и офисные центры, а также другую коммерческую недвижимость в 2017 году в Чехии достигли рекордных показателей – 2,1 миллиардов евро. Чехия привлекла половину этих инвестиций в Центральной Европе и обогнала значительно большую по размерам Польшу. Такие данные стали известны из анализа, проведенного компанией Cushman & Wakefield.

Из 2,1 млрд. евро, инвестированных в Чехии, более миллиарда пошло на торговые центры. Например, поменялся владелец у пражского ТЦ Летняны и брненского Olympia Brno. Далее следовали инвестиции в канцелярские здания, промышленные объекты и отели. Ожидается, что до конца года общий объем инвестиций в данные типы недвижимости превысит три миллиарда евро.

 
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