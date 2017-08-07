В Чешской Республике число самозанятых предпринимателей за текущий год выросло на 11 тысяч

Ольга Васинкевич
07-08-2017
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Число индивидуальных самозанятых предпринимателей в Чешской Республике, которые в действительности зарабатывают собственной деятельностью, за первое полугодие 2017 года увеличилось на 11 тысяч и достигло 992.000 человек. Такую информацию представило в сообщении Чешское управление социального обеспечения. В 2016 году количество предпринимателей, среди которых – частные врачи, художники и работники сферы сельского хозяйства, выросло на 5000. Более всего индивидуальных самозанятых предпринимателей было зафиксировано в Праге (173.000), а также в Центрально-чешском (136.000) и Южно-Моравском (110.000) краях. Ни в одном другом государстве ЕС частные предприниматели не оказывают такого влияния на экономику, как в Чехии. Фирмы, в которых трудоустроено от одного до девяти человек, составляют 95% от всех предприятий в ЧР и являются самым крупным работодателем. Работу в них нашло более трети от всех работников.

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