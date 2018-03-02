В чешских школах стартует кампания по защите детей в Сети

В чешских школах стартует информационно-просветительская кампания по защите детей в Сети. Совместный проект известных чешских «ютуберов» и антивирусной компании Avast призван научить детей, как себя обезопасить во время пребывания в Интернете.

Результаты исследования показали, что дети в возрасте от 9 до 13 лет являются активными пользователями, в среднем, трех социальных сетей, причем по закону они могут сами открывать аккаунты, лишь начиная с 13 лет.

56 % из них подсоединяются к Сети через незащищенный wi-fi, 42 % детей готовы общаться в Интернете с незнакомыми им людьми. 15 % младших школьников поделились своим паролем с друзьями.