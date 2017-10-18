В чешских магазинах дорожают яйца

В текущем году в Чехии наблюдается повышение цены яиц. По данным Чешского статистического управления, в настоящее время одно яйцо стоит 3,6 кроны. При этом в начале 2017 г. этот показатель был на 20 геллеров ниже.

По мнению председателя Чешско-Моравского союза производителей птицы Габриэлы Длоугой, цена яйца может превысить и 5 крон, особенно перед Рождеством.

Виной подорожания специалисты называют недостаток кур-несушек у Евросоюзе, часть из которых была ликвидирована в ходе борьбы с заражением яиц ядовитым веществом фипронилом. Подорожание яиц отмечается во всем Евросоюзе, прежде всего в Германии и Польше.