В Чешске Будейовице побит тепловой рекорд 1885 года

В городе Чешске Будейовице в понедельник был побит предыдущий тепловой рекорд 1885 года, синоптики зарегистрировали 25,8 °C. 16 октября 1885 года в Будейовицах зафиксировали 23 градуса тепла.

Таким образом, 16 октября в этом городе на юге Чехии была отмечена самая теплая погода в стране. «Чешские метеорологи зарегистрировали температурные рекорды в целом на 18 метеостанциях Южной Чехии – почти везде столбик термометра показывал свыше 20 °C, то есть на большинстве станций, где показания снимают более двадцати лет», - сообщила Сватава Кршиванцова из будейовицкого филиала Чешского гидрометеорологического центра.