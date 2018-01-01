В центре Праги встречали Новый год десятки тысяч человек

В центре Праги прошло бурное празднование наступления Нового года. На столичных площадях, с бутылками спиртного и мобильными телефонами в руках, встречали Новый год, в основном, иностранцы. На фоне залпов и вспышек фейерверков слышалась наряду с чешской итальянская, немецкая, английская и русская речь. За празднованием наблюдали сотни полицейских.

«На Староместской площади веселилось восемь тысяч человек, на Вацлавской – пятнадцать тысяч. Столичной полицией не было зафиксировано никаких нарушений общественного порядка», - сообщил чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.

Несчастный случай, однако, произошел на углу улиц Мысликова и Спалена, где пьяный водитель сбил насмерть 26-летнюю иностранку.