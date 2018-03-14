В центре Праги проходит многотысячная демонстрация под лозунгом «Земан, мы не отдадим телевидение!»

Вечером 14 марта, одновременно с празднованием в Пражском Граде победы на выборах президента Милоша Земана, тысячи людей проводят в центре столицы протестную акцию. Группа активистов AUVA собрала манифестацию за свободу слова в СМИ под лозунгом «Земан, мы не отдадим телевидение!» По громкоговорителям собравшимся манифестантам транслировали выдержки из выступлений президента Милоша Земана, премьера Андрея Бабиша и председателя SPD Томио Окамуры с критикой в адрес журналистов. Один из выступавших заявил, что «Земан, Бабиш и Окамура ведут против СМИ постоянную кампанию разжигания ненависти».

Около 4000 человек, собравшихся на пражской Вацлавской площади, скандировали «Позор!» и «Бабиша – в мусорное ведро!». Среди митингующих присутствовал кандидат на пост президента Иржи Драгош. Многие участники держали в руках чешские флаги и флаги ЕС. Затем колонна манифестантов направилась маршем в Пражский Град, где проходит концерт для сторонников Милоша Земана. Полиция поставила заграждения, перекрыв протестующим дорогу к резиденции главы государства. Демонстранты скандируют перед воротами Пражского Града на Градчанской площади такие лозунги как «Чехия – не Россия!», «Мы хотим достойное правительство!», «Позор!», «Масарик, ты все видишь!», свистят, поют чешский гимн и народные песни.