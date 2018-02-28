В центре Братиславы почтили память убитого журналиста

Сотни словаков со свечами в руках собрались в центре Братиславы, чтобы почтить память убитого журналиста Яна Куциака и его подруги. Траурная акция началась на пл. Словацкого национального восстания. Перед собравшимися выступили оппозиционные политики и общественные деятели. Оттуда участники направились «молчаливым маршем» к зданию правительства.

Президент Словакии Андрей Киска в связи с расследованием преступления намерен в воскресенье, 4 марта, выступить с чрезвычайным телеобращением. Президент также подтвердил, что примет отставку министра культуры Марека Мадярича. Глава Минкульта заявил, что не может оставаться в должности после того, как во время его нахождения на посту был убит журналист.

На время ведения следствия свою работу на занимаемых должностях приостановили секретарь Совбеза Вильям Ясань и помощница премьер-министра Мария Трошкова, чьи имена упоминаются в материале Яна Куциака, расследовавшего связи словацких политиков с итальянской мафией.

Тела Яна Куциака и его подруги Мартины Кушнировой, погибших от огнестрельных ранений, были обнаружены полицией вечером 25 февраля в их доме в городке Велка Мача. Профессиональная деятельность журналиста остается приоритетной версией следствия.